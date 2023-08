Bairro de José Gonçalves, em Búzios, recebe mais de 35% do total de ruas asfaltadas em todo o município

O bairro de José Gonçalves tem recebido um olhar especial do Governo Municipal. Mais de 35% das obras de pavimentação e drenagem realizados no município, foram concluídas no bairro. Ao todo, 23 ruas foram entregues a população. Também foi realizado todo o recapeamento da Avenida José Gonçalves, principal rua do bairro, além do asfalto na rua das Emerências (segunda entrada do bairro), com saneamento e calçada dos dois lados da via.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, mais seis (06) ruas serão contempladas: “Eu tenho muito orgulho em dizer que José Gonçalves foi muito beneficiada neste governo. Mais de 35% de ruas asfaltadas em todo o município, foi realizado em José Gonçalves. Também inauguramos a Creche Escola Rosa Maria da Conceição, destinada ao atendimento da primeira infância, além da reforma e adequação predial da Escola Municipal Eliete Mureb Araújo Góes, que atende mais de 300 alunos. E não para por aí”.

Outra reivindicação dos moradores que está sendo concluído, é a reforma e ampliação do campinho de futebol. No bairro também está sendo realizado uma importante ação do governo, A Regularização Fundiária Urbana (REURB), que garante que o morador que cumpre os requisitos legais e possui a posse justa do imóvel pode ter direito à regularização, com isso receber o tão sonhado Título de Propriedade Plena, o RGI.

Veja as 23 ruas que foram contempladas com saneamento básico no bairro:

Trav. Dos Limoeiros, Edy Jardim, lpê Roxo, Ponta da Lua, Rua Dionísio A. Rocha, Trav. Dionísio A. Rocha, Joao Batista, João Batista 2, João Batista 3, João Batista 4, Sr. Vital, Vale da Benção, São Lázaro, São Paulo, Trav. Das Emerências, Rua Flamboyant, Rua Abençoado, Rua João Marques, Rua Projetada, Travessa José Gonçalves, Rua das Rosas, Rua Sapotó e Rua Bela Vista.