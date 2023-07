Após operação do MP, secretário de Saúde de Búzios pede exoneração

A Prefeitura de Armação de Búzios emitiu uma comunicado que teve ciência nesta quarta-feira (05), pelos meios de comunicação a respeito da operação deflagrada pelo Ministério Público sobre fato ocorrido em 2020, em Rio das Ostras.

O secretário de Saúde do município, Leonidas Heringer Fernandes, pediu exoneração do cargo para dar cumprimento espontâneo à decisão e exercer seu direito de defesa.

A Prefeitura de Búzios informa que foi notificada pelo MP no início da tarde desta quarta-feira (05) e reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade, nesse sentido, a administração municipal expressa sua confiança no sistema judiciário e no respeito aos princípios fundamentais da justiça.