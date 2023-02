Araruama inaugura sítio destinado à ressocialização de pessoas em situação de rua

Em comemoração aos 164 anos de fundação da cidade Araruama inaugurou nesta segunda-feira (6) o “Sítio Nova Vida”, que será destinado para moradia e trabalho de pessoas em situação de rua.

O espaço tem 10 mil metros quadrados e fica no distrito de São Vicente. De acordo com o município, o sítio vai ser uma ferramenta importante para a ressocialização destas pessoas.

Já na inauguração, o sítio tem plantação de hortaliças, batata doce, banana, pimenta, plantas frutíferas, além de dois galinheiros e uma loja, onde esses produtos serão comercializados pelos próprios novos moradores.

O sítio tem capacidade para abrigar até 50 pessoas. Os dormitórios são separados para mulheres e homens. Pessoas que atualmente vivem em situação de rua e têm filhos também poderão viver e trabalhar no espaço.

Além de trabalhar na terra, eles poderão passar por um processo de ressocialização com atendimentos com psicólogos e assistentes sociais.

O objetivo é que as pessoas saiam das ruas para o sítio, e do sítio para o mercado de trabalho, inclusive nas cidades, com mais capacitação e dignidade.