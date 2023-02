Carnaval 2023: Prefeitura de Saquarema divulga programação de eventos na cidade

Após dois anos de silêncio, por conta da pandemia do Coronavírus, os repiques, as caixas e os tamborins voltam a dar o tom no Carnaval de Saquarema! Serão 5 dias de alegria, diversão e muita folia em diversos pontos da cidade.

Realizada pela Prefeitura de Saquarema,por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, a festa começará na sexta-feira (17), com o desfile do bloco Curvina de Catinga, às 20hs, no Centro. Já no sábado, serão 5 opções de blocos para os foliões curtirem. A partir das 14h, no Centro, o bloco “Afoita” fará a festa. Às 15h será a vez do “Camarão” em Jaconé e do “Amigos da Pontinha”, em Barra Nova. À noite, a folia será no Rio de Areia, a partir das 20h, com o bloco “Vermelho e Branco” do Gethomn.

A programação segue no domingo, com 9 blocos; segunda-feira, 8 blocos; e terça-feira, com outros 6 desfiles.

Os pequenos foliões terão uma programação especial, montada para que eles possam curtir a festa com tranquilidade e segurança. O Bloco das Crianças estará no Centro de Saquarema durante os 4 dias de folia, às 18 horas, e nesse mesmo horário também estará no sábado em Sampaio Corrêa; domingo em Vilatur; segunda em Jaconé, e terça-feira, em Bacaxá. A classificação etária é livre para todas as idades.

Para os foliões mais tradicionais, que não abrem mão das marchinhas de carnaval, a Prefeitura criou um bloco especial que animará o Centro da cidade nos quatro dias de festa, sempre às 20 horas.

Além dos blocos, o carnaval de Saquarema contará com shows em Bacaxá, Jaconé, Sampaio Corrêa e Vilatur. Neles, cantores como Maycon André, Israel Lacerda, Pagostar, Jeferson e Daniel, Pagode do Rael e Diego Santos se apresentarão a partir das 22 horas.

A programação musical também será realizada com shows no trio elétrico, no Centro. Bloco Quizomba, Israel Lacerda, Banda Oba! Hia, Jeferson e Daniel, Lequinho Torres, Maycon André, Bloco Largado às traça e Gabriel e Luciano farão moradores e turistas pularem ao som de marchinhas e sucessos da música brasileira.

Confira abaixo a programação oficial do Carnaval Saquarema 2023: