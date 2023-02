Renovação de matrícula na Escola de Artes de São Pedro da Aldeia começa nesta quarta-feira 

Começa, nesta quarta-feira (8), o período de renovação de matrículas na Escola de Artes de São Pedro da Aldeia. O procedimento deve ser feito por todos os alunos que concluíram o ano letivo de 2022 e não foram considerados desistentes. Os alunos, pais e/ou responsáveis que desejarem renovar a matrícula para a temporada 2023 terão até o dia 10 de fevereiro para comparecer à unidade e efetuar a renovação, de forma presencial. Os atendimentos acontecerão das 9h às 12h e das 13h às 17h.

No ato da renovação, será exigida a apresentação da carteirinha escolar de 2022, declaração escolar, cópia do comprovante de residência atualizado e entrega de duas fotos 3×4. Para o ano letivo de 2023, serão oferecidas oficinas de Ballet Baby Class, Ballet Clássico, Danças Urbanas, Danças Populares, Danças de Salão, Dança Ritmos, Preparação Física e Alongamento, Teatro, Violão, Teclado, Desenho e Cinema, em categorias infantil, juvenil e adulto, na faixa etária a partir de quatro anos. As aulas estão previstas para começar no mês de março, com turmas de segunda a sexta-feira, em períodos da manhã, tarde e noite.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre as expectativas para o início de mais um período letivo. “A Escola de Artes é um dos nossos equipamentos culturais mais importantes, que atende centenas de alunos de todas as idades. Somos uma das poucas cidades em todo o Estado a oferecer uma unidade de ensino nestes moldes, exclusivamente voltada à formação artística de crianças, jovens e adultos. Somente no ano passado, foram abertas 700 vagas para oficinas livres e mais de 50 turmas diferentes. Desejamos que em 2023 tenhamos mais uma temporada de muito aprendizado, de muita arte e cultura para os nossos alunos”, destacou.

Novas matrículas

A Escola de Artes vai abrir, de 13 a 17 de fevereiro, o período de matrículas para novos alunos, disponibilizando as vagas remanescentes e as vagas que foram geradas com a abertura de novas turmas. Para as novas matrículas, será necessário a apresentação de cópias dos documentos de RG e CPF (do aluno e do responsável), cópia do comprovante de residência atualizado, Declaração Escolar e duas fotos 3×4. Estudantes da rede pública de ensino terão prioridade no preenchimento das vagas.

A Escola de Artes Municipal funciona no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555 (fundos), no bairro Nova São Pedro. Outras informações podem ser obtidas pelo número de WhatsAppda Escola: (22) 99275-2081.