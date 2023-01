Araruama lança o Projeto “Milésimo Gol Rei Pelé” para a formação de futuros atletas do futebol

A prefeita do município de Araruama Livia de Chiquinho assinou o decreto de desapropriação 07 de 13 de janeiro de 2023, do antigo Estádio Guanabara. Para implantação do projeto “Milésimo Gol Rei Pelé”.

Que tem como meta uma busca incansável por novos talentos. O objetivo é oportunizar aos alunos e alunas da Rede Pública Municipal a desenvolverem suas potencialidades futebolísticas; construindo pontes para futuros profissionais do futebol.

O projeto também visa homenagear o Rei Pelé, além de cumprir e honrar um pedido feito por ele ao fazer o seu milésimo gol no Estádio Maracanã, no Rio, numa partida entre Vasco e Santos, em 1969.

Logo depois do feito histórico, o rei disse: “Nesse momento de viva emoção para mim, afirmo que devo tudo o que sou ao povo brasileiro. E faço um apelo para que nunca se esqueçam das crianças pobres. Vamos defender as criancinhas necessitadas.”

E esse pedido vem exatamente de encontro com as diretrizes políticas da atual gestão.

Para colocar o projeto em prática, o poder público, por meio da Secretaria de Educação, entrou com o decreto de desapropriação 07 do Estádio do Guanabara, que está abandonado há mais de uma década.

O espaço vai passar por uma grande reforma e será inaugurado com o nome “Estádio Municipal Rei Pelé.”

Além disso, o local, que irá receber uma estátua do Rei Pelé com 3 metros de altura, simbolizando o momento em que o craque realizou o milésimo gol, vai funcionar como um Centro Esportivo de Futebol para meninos e meninas da Rede Pública Municipal de Ensino.

Para coordenar essa grande missão, a Prefeita Livia de Chiquinho escolheu o ex atleta de futebol, Luís Carlos Quintanilha, conhecido como Luisinho Quintanilha; que foi bicampeão carioca pelo Botafogo e Tricampeão pelo Vasco, onde se tornou o atleta com maior número de títulos do clube.

Na prática os alunos que apresentarem maior aptidão para o futebol vão ser selecionados pelos professores de Educação Física nas unidades escolares para participarem do projeto. Mas atenção: mesmo passando por essa “peneira nas escolas” e sendo selecionados os estudantes devem manter a nota mínima de 6,0 nas disciplinas para que se mantenham no projeto.

Acreditamos que a Educação e o Esporte caminham de mãos dadas no município de Araruama.

Por isso o nosso slogan: “Craque na Escola…Bom de Bola”!