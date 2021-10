Araruama vai realizar o Dia D de conscientização do Outubro Rosa

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar no dia 23, próximo sábado, o Dia D de conscientização do Outubro Rosa.

Será realizada uma caminhada com início na Praça da Bíblia, a partir das 09h, para que as mulheres se conscientizem da importância do auto exame das mamas.

Além disso, no mesmo local serão realizadas consultas com a médica mastologista dra Kesley Couto de Castro.

Se a médica verificar a necessidade, através do exame clínico, a paciente será encaminhada para realização de mamografia no Expresso da Saúde no mesmo dia.

Vale ressaltar que o câncer de mama mata milhares de mulheres no Brasil todos os anos e a identificação precoce de tumores pode salvar vidas.