Arraial do Cabo disponibiliza abrigo para pessoas em situação de rua

Com a chegada de uma severa frente fria à Região dos Lagos, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos intensificou as ações da equipe de abordagem social do CREAS e implantou um abrigo temporário para a população em situação de rua do município de Arraial do Cabo.

A população em situação de rua já é atendida pela equipe do CREAS, que estará ampliando o trabalho para a realização desse acolhimento. O objetivo é oferecer acolhimento emergencial e temporário e, posteriormente, apresentar e ampliar a oferta dos serviços dos equipamentos socioassistenciais para esta população. Serão ofertados itens de higiene pessoal, alimentação, agasalhos e atendimento técnico aos acolhidos.



A desmobilização do acolhimento temporário será realizada de forma gradual, de acordo com as condições climáticas e o afastamento do frio extremo. Espera-se que, todo o esforço somatizado possa desenvolver reintegração familiar, no que for possível, tendo em vista que a política de proteção conta com as esferas da sociedade e da família para materialização dos direitos sociais de proteção. Como também contribuir com projeto de novas perspectivas de saída das ruas.