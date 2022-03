Arraial do Cabo inicia curso Salva Kids Mirim

Arraial do Cabo iniciou hoje, dia 16, o Salva Kids Mirim. Com duração de 1 ano, o curso criado pela Defesa Civil, a pedido do projeto Guarda Mirim, é voltado para a atividade de guarda-vidas e vai complementar a formação dos cadetes inscritos no programa.

A Guarda Mirim, que já abrange conhecimentos de Leis de trânsito, primeiros socorros, ética e cidadania, receberá o acrescimento de toda a teoria e prática, que envolve o trabalho do guarda-vidas, incluindo resgate, prevenção nas praias e entrada no mar.

A primeira turma já está em andamento. As aulas acontecem toda quarta-feira em Arraial do Cabo.