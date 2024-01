Arraial do Cabo inicia treinamento de diagnóstico de trilhas pela “Rota dos Naufrágios”

A Equipe Mar da Funtec, em colaboração com a Secretaria de Turismo, conduziu um treinamento de diagnóstico na trilha “Rota dos Naufrágios” na última semana. Com 6,47 km de extensão e 150 metros de elevação, a trilha foi explorada por aproximadamente 4 horas, iniciando na orla Flávia Alessandra na Praia Grande e concluindo nas Prainhas do Pontal do Atalaia.

Durante o percurso, que abrange pontos históricos de naufrágios, como o Navio Imbetiba, a equipe identificou trechos escorregadios e áreas de difícil acesso. O objetivo foi realizar um diagnóstico detalhado, avaliando grau de dificuldade, necessidades de intervenção para segurança, definição de pontos de apoio, hidratação e possíveis rotas de evacuação em casos extremos.

Os pontos críticos foram mapeados considerando a implementação de sinalização e a promoção da educação ambiental para visitantes. Este treinamento visa não apenas garantir a segurança dos trilheiros, como também preservar o meio ambiente ao redor da trilha.

As informações coletadas serão instrumentalizadas para a implementação de melhorias, assegurando uma experiência segura e enriquecedora para os visitantes da “Rota dos Naufrágios”, promovendo o turismo responsável e a conservação ambiental.