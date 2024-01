Mulher é presa após furtar roupas de loja no Centro de Cabo Frio

By

Na tarde desta quinta-feira, dia 15, uma mulher foi presa em flagrante após furtar itens de uma loja na Rua Érico Coelho, no Centro de Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por volta das 15h por um popular. Chegando ao local, a equipe foi recebida pelo gerente e segurança da loja. Eles falaram que tentaram uma mediação com a denunciada de furto para devolver o produto, mas ela se recusou a mostrar conteúdo no interior da mochila que carregava.

Com a chegada da guarnição, a bolsa foi revistada e foram encontradas peças de roupa no valor aproximado de R$ 200,00 com etiquetas da loja É Demais. Perguntada se havia nota fiscal dos produtos, a suspeita informou que não.

Segundo o responsável pelo local, a mulher também tinha tentado furtar itens de uma loja de bijuteria e acessórios próxima, mas não teve sucesso. De acordo com o segurança, a suspeita estava nesta outra loja quando foi convidada até a loja de roupas para a mediação e devolução das peças furtadas.

Os envolvidos foram encaminhados para 126ª DP e posterior a 125ª DP, em São Pedro da Aldeia – Central de flagrantes. A acusada de 18 anos foi autuada em flagrante delito no Artigo 155 do C.P (furto), permanecendo presa.