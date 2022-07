Arraial do Cabo: Inscrições abertas para aulas de futebol gratuitas para crianças e adolescentes

O programa de incentivo ao esporte da Prefeitura de Arraial do Cabo, está com inscrições abertas para aulas de futebol, destinadas à crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. As aulas acontecem no estádio Hermenegildo Barcelos (Barcelão) toda terça e quarta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Para a inscrição, é necessário estar devidamente matriculado na escola e apresentar o comprovante de frequência. Pedimos que o responsável leve uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência, além da cópia do documento da criança ou adolescente.

Além de futebol, a Diretoria de Esportes, responsável pelo programa, disponibiliza mais de 20 tipos de atividades esportivas à população. Consulte a lista completa no estádio e escolha a que se adequa melhor às suas necessidades.