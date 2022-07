Cabo Frio abre inscrições para a 15ª Corrida da Padroeira 

Estão abertas as inscrições para a 15ª Corrida da Padroeira, que será realizada no dia 14 de agosto, às 9h, em Cabo Frio. A competição celebra o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira do município, que é comemorado no dia 15 de agosto. O evento é organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

A largada e chegada acontecem na Praça Porto Rocha, em frente à Igreja Matriz. No percurso de 5km, nas categorias de caminhada e corrida, os atletas seguem pelo bairro da Passagem até a Praia do Forte, retornando no bairro Vila Nova, passando novamente pelo bairro da Passagem e finalizando com a chegada na Praça Porto Rocha.

No percurso de 10km, categoria corrida, os atletas percorrem o mesmo caminho até a Praia do Forte, desta vez, seguindo até o bairro Braga na Av. Ver. Antônio Ferreira dos Santos, e retornando pela orla da Praia das Dunas, voltando pela Praia do Forte até chegar na Praça Porto Rocha.

As inscrições podem ser realizadas pelo SPRINTA, mediante pagamento da taxa de R$ 59,90.

O total da premiação em dinheiro será de 6 mil reais. Também ganham troféus os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero, e todos os atletas que concluírem a prova recebem uma medalha de participação.