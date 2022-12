Arraial do Cabo intensificou a campanha “Não Alimente as Aves”, com a colocação de placas informativas que alertam para os riscos à saúde do animal e sobre a multa para quem despeitar a Política Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal.

Durante esta semana foram fixadas placas na Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), Praia Grande, Prainha e Praia do Pontal. Até amanhã (30), as outras praias da cidade receberão o material. Também serão colados adesivos em pousadas, hotéis, barcos e bugres, seguindo o mesmo padrão.

Nos ajude a combater a alimentação inadequada de animais silvestres, procure um guarda ambiental na praia e denuncie. Estes profissionais estão devidamente uniformizados e atuam todos os dias, das 7h às 19h.

O contato também pode ser feito através da Central de Denúncias da Secretaria do Ambiente e Saneamento, que funciona no número WhatsApp (22) 999361255.