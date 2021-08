Arraial do Cabo segue sem nenhum registro da nova variante delta

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde emitiu uma nota para esclarecer que não existe nenhum caso da variante delta registrado no Município até o momento.

Todas as informações relacionadas à covid-19 na cidade são atualizadas semanalmente no site da Prefeitura, no link www.arraial.rj.gov.br, incluindo os dados do andamento da vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça que o Hospital Geral manterá a ala covid-19 em funcionamento enquanto durar a pandemia, bem como toda a estrutura de atendimento aos pacientes, como a tenda, equipamentos e leitos, sendo oito clínicos e quatro de UPG.

Lembrando que Arraial do Cabo é a única cidade do estado do Rio que manteve a barreira sanitária e para acessar a cidade ainda é necessário apresentar QRCode ou voucher de hospedagem nos fins de semana e feriados, quando o fluxo de visitantes aumenta.

O Município segue vacinando a população e alcança nesta semana a faixa etária de vinte e cinco anos. Mais de 60% dos moradores já recebeu a primeira dose. Mesmo com a vacina, a Prefeitura pede para que a população mantenha os cuidados de prevenção para evitar um novo pico de contaminação com a nova variante do vírus.

Acompanhem o calendário de vacinação divulgado nos canais oficiais da Prefeitura e quem já tomou a primeira dose, fique atento à data da segunda etapa da vacina.