Atendimento para testagem da Covid-19 é alterado em Cabo Frio 

A Prefeitura de Cabo Frio está adaptando o atendimento de testagem para a covid-19 em virtude do cenário atual da pandemia. A partir de agora, os testes de diagnóstico do coronavírus permanecem disponíveis nas unidades de saúde destinadas a este atendimento (confira a lista completa no fim do texto). Desta forma, o Polo de Testagem por agendamento que funcionava em um laboratório próximo ao PAM de São Cristóvão deixará de atuar com esse serviço.

A nova estratégia de oferta da testagem foi analisada pela equipe de Vigilância em Saúde e pela Comissão de Combate à Covid, que acompanham constantemente os dados da evolução epidemiológica no município, a cobertura vacinal, a análise do cenário atual e a demanda de testes.

Os postos de saúde dos bairros, que são as Unidades Básicas de Saúde (USB) e Estratégias de Saúde da Família (ESF), funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os locais foram selecionados de acordo com o fluxo e infraestrutura.

A realização dos testes segue a logística de prioridade para pacientes que estão manifestando possíveis sintomas.

Já para pessoas assintomáticas que tiveram contato com pessoas infectadas pelo coronavírus, os exames serão realizados nos seguintes grupos prioritários: trabalhadores de serviços da saúde; segurança pública; atividades de alto risco (casas de repouso, penitenciárias, alojamentos, entre outros); indivíduos assistidos por instituições fechadas, como Instituições de Longa Permanência para Idosos, penitenciárias e alojamentos, entre outros.

Podem testar ainda contactantes assintomáticos dos seguintes grupos: gestantes; puérperas; pessoas com deficiência; idosos; pessoas em situação de rua; e quilombolas.

A testagem de assintomáticos dos grupos prioritários acontecerá a partir do 5° dia do último contato com a pessoa que realizou teste com resultado positivo.

Não existe recomendação para realização de segunda testagem (reteste) de pessoas com resultado positivo recente, sob nenhuma circunstância. Nessas ocasiões o teste não será realizado.

O objetivo é garantir o estoque de testes para os casos mais necessários. A definição tem como base o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, do Ministério da Saúde.

Confira a lista de unidades que fazem o teste:

Hospital Otime Cardoso dos Santos – Jardim Esperança

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Manoel Correa/ Jardim Nautilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Porto do Carro – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº