Átila da Ótica apresenta projeto “Mulher no Parlamento”, na Câmara de Cabo Frio

Na volta dos trabalhos da Câmara de Cabo Frio, o vereador Átila Motta, o Átila da Ótica apresentou o projeto “Mulher no Parlamento”, que visa a maior inserção da mulher no processo político da cidade.

“O projeto mulher no parlamento tem intenção da mulher ser mais participativa no processo legislativo, obter mais conhecimento do funcionamento da Câmara. O projeto vai contar com palestra de vereadoras, prefeitas e outras mulheres envolvidas na política. Queremos cada dia mais mulheres participando da política, para evitar o que aconteceu nas últimas eleições (fraudes de cotas de gênero). Nós queremos mudar esse cenário e evitar que Cabo Frio seja alvo mais uma vez de processos desse tipo. Então propus esse projeto de capacitação, e acredito que será muito importante. E no final do processo, a Câmara vai emitir um certificado para todas que participarem”, falou o vereador.

Além desse projeto, Átila propôs uma Moção de Aplausos para prefeita Magdala Furtado (PL). Além de duas solicitações de serviços públicos para o Centro e Jardim Caiçara.