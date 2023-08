Etapa do mundial de surfe em Saquarema supera expectativa e movimenta mais de R$ 97 milhões

O relatório de Impacto Econômico do evento, realizado pela EY e divulgado na terça-feira (01), revelou que mais de R$ 97 milhões foram injetados na economia de Saquarema, em durante a 8ª etapa do Mundial de Surfe da WSL. O valor superou as expectativas. Além disso, ainda de acordo com o relatório, mais de 500 empregos foram gerados por conta do Mundial.

Em 2022, a etapa em Saquarema movimentou R$ 73 milhões e a expectativa para este ano era de R$ 80 milhões, mas o número foi superado em R$ 17 milhões. A rede hoteleira atingiu 100% de ocupação. E do valor total, cerca de R$ 18 milhões impactou diretamento o rendimento das famílias de Saquarema.

A competição este ano foi marcada por seis ‘Day off’, dias sem baterias devido à calmaria do mar. Mesmo assim as areias ficaram cheias e as áreas de ativação do evento muito movimentadas.

“Estes números comprovam que o Vivo Rio Pro 2023 marcou um novo momento para os eventos esportivos no país. Conseguimos criar atrativos diariamente que misturaram esporte e entretenimento, com o apoio de todos os parceiros e de diversas ativações feitas para os fãs de surfe. Os impactos econômicos, sociais e ambientais evidenciam a sensação de dever cumprido”, comentou o Presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho.

Além da movimentação econômica, o relátorio traz um balanço relacionado a sustentabilidade, atividade apoiada pela WSL. Foram coletadas mais de 1,2 tonelada de lixo e 7 toneladas de carbono para neutralização durante o evento. Bebedouros foram espalhados pela estrutura, o que poupou, de acordo com o relatório, o descarte de mais de 18 mil garrafas plásticas.

O evento, que reuniu milhares de pessoas nas areias de Itaúna, teve como grande campeão neste ano, o brasileiro Yago Dora. O atleta venceu o australiano Ethan Ewing. Essa foi a primeira vitória da carreira de Yago no CT, com direito a uma nota 10 em um aéreo impecável.