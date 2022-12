Atual presidente da Associação de Contabilidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios é reeleito

A Associação dos Profissionais da Contabilidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios – APCCAA, realizou na última quarta-feira (21/12), no auditório do SEBRAE Regional Lagos em Cabo Frio, a eleição de sua diretoria para o biênio 2023/2024.

O atual Presidente, Waldenir Nascif Júnior, contou com o apoio dos colegas associados que corroboram com a continuação do trabalho de valorização, com maior engajamento da classe contábil junto a sociedade, e encabeçou a Chapa Única, sendo reeleito para o terceiro mandato consecutivo.

“Não hesitaremos e seguiremos firmes, escrevendo com muita honra, a história da Classe Contábil de nossa belíssima região, pavimentando a estrada para as futuras gerações de profissionais, articulando constantemente em prol do aumento de nosso engajamento com a sociedade, quer seja com o Poder Público, quer seja com quaisquer outras instituições da sociedade civil organizada”, ressaltou o Presidente Nascif, na ocasião.

Estiveram presentes para abrilhantar o encontro, a Coordenadora do SEBRAE Lagos, Ana Cláudia Vieira, o Coordenador Tributário da Secretária de Finanças da Prefeitura de Búzios, Vitor Cláudio Ferreira, o Presidente da Associação das Empresas de Turismo Náutico e Terrestre de Cabo Frio, Emerson Paiva, bem como o Presidente da Associação Comercial e Empresarial Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, Eduardo Mangia.

A Patrocinadora Oficial da APCCAA, SmartCert Certificadora Digital, marcou presença com os colaboradores Pâmela Barbosa e Yan Araújo.

Diretoria Eleita:

Presidência

Contador Waldenir Nascif Júnior

Vice-Presidência

Contador Edmílson Dias

Diretoria Patrimonial e Financeira

Contador Alexandre Pereira

Diretoria de Desenvolvimento Profissional

Contador Hugo dos Reis

Diretoria de Eventos

Contador Felipe Silveira

Conselho Fiscal

Contadores Edmílson Dias e Felipe Silveira.