São Pedro da Aldeia: Bruna Reis, Demétrius e Nada Igual vão animar a festa de Ano Novo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está preparando um evento especial para receber o novo ano na Praia do Centro. A chegada de 2023 será comemorada com a tradicional queima de fogos, acompanhada por um violinista, que iluminará o céu aldeense à meia-noite por cerca de 10 minutos. Após dois anos sem comemorações de Ano Novo na orla devido à pandemia de Covid-19, período em que o setor de eventos foi um dos mais prejudicados, a Prefeitura optou por valorizar a prata da casa ao definir a programação musical. A virada para o novo ano será celebrada com muito pagode e samba pela banda Nada Igual, com o sertanejo de Bruna Reis e o pop de Demétrius, a partir das 20h.

A programação musical terá início na sexta-feira (30/12), às 20h, com apresentações de artistas do gênero gospel e do DJ Roger. A banda Cristo Soul será a primeira a se apresentar, em seguida, será a vez do cantor Geovanne Oliveira subir ao palco. O grupo Casa Worship encerrará a programação do dia.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “Estou muito animado para ver a Praia do Centro lotada de famílias se divertindo e celebrando o novo ano. Em um momento tão especial, decidimos valorizar a prata da casa e permitir que artistas da nossa cidade comandem esse evento tão especial. Será uma festa da virada voltada para toda a família, com dois dias de muita música e alegria”, destacou.

O grupo Nada Igual vai abrir a festa da virada às 20h, no sábado (31/12), ao som de grandes sucessos do samba e pagode. A voz profunda e contagiante de Bruna Reis promete animar o público presente antes da tradicional queima de fogos. À meia-noite, um violinista subirá ao palco para performar a trilha sonora do show pirotécnico. O último show do evento ficará por conta do cantor Demetrius Gripp, que vai agitar as areias da Praia do Centro com grandes sucessos contemporâneos.

O show pirotécnico será feito de balsas e flutuantes, que ficarão localizados na Laguna de Araruama, cerca de 500m distantes da orla, o que minimiza o impacto sonoro.

Secretária Municipal de Turismo, Andrea Tinoco reforça a importância do evento. “O momento é de celebração, essa é uma das festividades mais importantes para o Turismo de qualquer cidade e nós estamos prontos para acolher turistas e visitantes que desejarem iniciar seu novo ano em São Pedro da Aldeia. Nós preparamos um show pirotécnico especial para a chegada de 2023, com muita música e a estrutura adequada para uma noite inesquecível”, afirmou.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 30 de dezembro

20h – Cristo Soul

21h30 – Geovanne Oliveira

23h – Casa Worship

DJ Roger – Gospel

Sábado, 31 de dezembro

20h – Nada Igual

22h – Bruna Reis

00h – Violino

00h10 – Demétrius