Bairro Colina, em São Pedro da Aldeia, ganhará nova praça esportiva e de lazer

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deu início às obras de construção de uma nova praça no bairro Colina. Com a conclusão dos serviços, os moradores da localidade terão um novo espaço de lazer em uma área de 3.277,86 m².

O projeto prevê a implantação de uma área de convivência, passeio, playground, quadra poliesportiva e campo de futebol, além de paisagismo, com o objetivo de promover ambientes mais harmônicos e permitir a interação das pessoas com a natureza.

Na segunda-feira (24/07), os trabalhos no local envolveram locação de obra, que consiste na transferência do projeto de edificação para o terreno em que o trabalho será realizado. A regularização do solo será a próxima fase de serviço. As obras são feitas com recursos próprios do município.



O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, comentou sobre a iniciativa. “ Nossas equipes se dedicam intensamente visando entregar mais espaços públicos organizados, com toda a estrutura necessária para a população. Em breve, os moradores do bairro Colina poderão desfrutar de um novo equipamento público e terão um novo ponto de encontro para as famílias”, comentou.