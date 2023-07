Com reforma do deck da Praia do Forte, Cabo Frio têm novo pacote de Obras

As ruas de Cabo Frio tem passado frequentemente por reconstruções nas redes de drenagem, incluindo manutenção de PVs (Poço de Visita), manilhamentos e desobstruções de esgoto. As últimas operações foram nas ruas Nelson Mandela (Tangará), Rua das Águas (Maria Joaquina), Rua Diniz e Rua Trindade (Praia do Siqueira), Marques de Olinda (Guarani) e Rua das Dunas (Manoel Correa).

Juntamente estão as obras de reforma em andamento no:

CRAS JACARÉ

CRAS BOTAFOGO

CRAS PRAIA DO SIQUEIRA

CEAM TAMOIOS

CRAS JARDIM ESPERANÇA

HORTO MUNICIPAL

PARQUE MICO LEAO DOURADO

CHARITAS

CENTRO CULTURAL TORRES DO CABO

DECK DO PORTINHO

RUA TAMOIOS.

Ao mesmo tempo, desde a última semana, a secretaria de Obras iniciou a obra do Deck da Praia do Forte, que estava parada após vários impedimentos burocráticos. O secretário Vanderson Bento se mostrou animado na reforma do cartão-postal da cidade.

Há algum tempo a população cobrava uma posição da Prefeitura e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que por sua vez respondiam que as questões burocráticas travavam as licitações, impedindo o avanço das obras. Na manhã da última sexta-feira (21) Magdala Furtado, que recentemente assumiu o cargo de Chefe do Poder Executivo deixado após o falecimento de José Bonifácio, anunciou a reabertura da Orla do Forte. Agora será possível passar com veículos nos dias de semana, sendo apenas fechada aos domingos e feriados.