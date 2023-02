Bloco Brincareta está de volta ao Carnaval de Cabo Frio

A Brincareta, o bloco de bonecos mais alegre o interior do Estado do Rio, está de volta ao Carnaval de Cabo Frio. Depois de sete anos sem participar da folia, a meta da Secretaria Municipal de Cultura e dos artistas cabo-frienses, é retomar a valorização dessa manifestação popular e de músicos consagrados da cidade, levando à rua, agora, nove bonecões, que vão fazer a Festa de Momo ainda mais animada.

O desfile da Brincareta vai acontecer primeiramente no sábado (18), com concentração a partir das 13h, na Praça Gentil Gomes de Farias, na Passagem, de onde vai sair rumo à Casa de Cultura José de Dome, o Charitas. Na terça-feira (21), o bloco vai desfilar em Tamoios. A concentração vai ser às 13h, no Ginásio Poliesportivo João Augusto, rumo à Praia do Pontal de Santo Antônio.

O projeto da Brincareta surgiu em 1997, da proposta do teatrólogo e cenógrafo José Facury, que junto a outros bonequeiros e artistas tradicionais de Cabo Frio, confeccionou e deu vida a uma manifestação popular, em que trinta e sete bonecões, arrastavam milhares de famílias e foliões de todas as idades pelas ruas. A proposta é a valorização do artesanato bonequeiro, tendo como referência o carnaval de Olinda (Pernambuco), que atrai milhares de foliões embalados pelo frevo, característica musical forte na localidade.

Os nove bonecos que vão desfilar no Carnaval deste ano estão sendo reformados pelos artistas José Facury e Tânia Arrabal. Todos homenageiam personalidades de Cabo Frio, e as famílias e foliões infantis. Os homenageados deste ano serão: Augustinho Mergulhão, Palhaço Chupeta, Paulo Gil, Zé Barbosa, Amena Mayall, Bebela, Dr. Sérgio, Nogueirinha e Ercília.

Para a artista plástica Tânia Arrabal, a volta da Brincareta é uma alegria muito grande e um ganho para a cultura cabo-friense.

“Nada me deu tanta alegria do que os bonecos da Brincareta. Alegria de poder participar deste momento depois de uma pandemia e estar proporcionando à comunidade a volta de nossa festividade comum e tradicional que é o Carnaval. Estarão de volta esses bonecos para a avenida, em um pequeno número, representando nossa arte e tradição bonequeira, datada de 1950. Através do empenho do nosso secretário Clarêncio Rodrigues, poderemos brincar com esses personagens, que marcaram a nossa cidade através das suas profissões e intervenções folclóricas”, afirma Tânia Arrabal.

O bloco é embalado por marchas-ranchos e/ou sambas-enredo, estilos musicais mais presentes e significativos na região, e que conduzem os bonecos. Para o secretário de Cultura de Cabo Frio, Clarêncio Rodrigues, mais do que resgatar a folia, a Brincareta ressalta a arte e a cultura de Cabo Frio.

“A Brincareta é a soma da nossa cultura e história com o Carnaval. Dessa junção, surge este bloco que homenageia esses personagens, que são conhecidos e parte viva da história de Cabo Frio. Os bonecos são frutos da arte da bonecaria e são um espetáculo à parte. Resgatar a Brincareta é muito mais do que resgatar o carnaval de rua com as tradicionais marchinhas: é resgatar a nossa própria história”, afirma Clarêncio Rodrigues.

