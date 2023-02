Saúde de Cabo Frio lança “Bloco da Vacina” para conscientização da população durante o Carnaval

O Carnaval em Cabo Frio está chegando com promessa de muita folia. Para celebrar essa tradicional festa popular é preciso manter a promoção e prevenção à saúde. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde vai realizar o Bloco da Vacina. O desfile acontece na sexta-feira (17) para servidores municipais e toda a população.

A concentração acontece a partir das 17h, no Largo São Benedito. Em seguida, o Bloco da Vacina seguirá pela Avenida Hilton Massa, em direção à Praça da Cidadania, na Praia do Forte, onde acontecerá a abertura oficial do Carnaval 2023.

A iniciativa é uma campanha de mobilização e conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos, com foco na imunização das mais diversas vacinas e, principalmente, contra a covid-19, para evitar os agravamentos em casos da doença e garantir que a cidade mantenha os baixos índices de casos positivos e internações.

Na ocasião, serão distribuídos preservativos masculinos e femininos e material com informações sobre saúde e vacinação.

REFORÇO NO ATENDIMENTO DE SAÚDE

A Secretaria de Saúde montou um esquema especial de atendimento para os serviços de saúde durante o Carnaval 2023. Postos médicos serão instalados em pontos estratégicos, na Praia do Forte e no Portal de Santo Antônio, em Tamoios, para atender a demanda durante o período festivo. Os plantonistas irão somar-se ao quadro de recursos humanos já existente nas unidades emergenciais.

“Montamos estratégias para garantir o atendimento de saúde do folião que vai curtir o Carnaval. Próximo aos festejos e nas unidades emergenciais do município, que é o caso da UPA, teremos suporte das equipes. Ainda assim, reforçamos que a população aproveite, mas com responsabilidade”, destacou o secretário de Saúde, Janio Mendes.

A Secretaria de Saúde orienta que, em casos simples, os foliões procurem os atendimentos nos postos de saúde instalados próximo à folia. Já nos casos de maior complexidade, o paciente será encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento.