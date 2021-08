A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Lazer e do Esporte, inicia dia 30 de agosto a Escolinha de Atletismo, na Praça do bairro São José. As inscrições estão abertas na Secretaria do Lazer e do Esporte, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A Escolinha de Atletismo funcionará as segundas, quartas e sextas-feiras em dois períodos:

Manhã- 8h às 9h

Tarde: 15h às 16h