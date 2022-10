Búzios lança campanha “Visite Búzios, Sol y Playa todo el Año” no Chile 

L

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo em parceria com empresários da cidade, após participar da Feira Internacional de Turismo (FIT) na Argentina, promoveram nesta quinta-feira (05) um workshop no Hotel Double Tree Hilton em Santiago, no Chile para lançamento da campanha “Visite Búzios, Sol y Playa todo el Año”.

O evento contou com a presença de aproximadamente 70 profissionais de turismo, e teve como objetivo reposicionar o destino junto ao mercado chileno, apresentando os novos serviços e ferramentas turísticas, além de estreitar parcerias com operadores e a mídia do mercado.

Participaram do workshop o Prefeito Alexandre Martins, os vereadores Josué Pereira e Niltinho de Beloca, além do Subsecretário Maicon Siqueira e empresários da cidade. “Nosso objetivo é reposicionar o destino junto a este importante mercado, já que devido a pandemia, fomos obrigados a adiar as ações que tínhamos planejado”, disse Alexandre.