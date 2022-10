Cabo Frio recebe Feira Nacional do Livro Infanto-Juvenil 

A programação do fim de semana de Cabo Frio está recheada de atrações culturais para as crianças e adolescentes. A partir de sábado (8), acontece a IV Feira Nacional do Livro Infanto-Juvenil, na Praça Gentil Gomes de Farias, no bairro da Passagem.

Serão cinco dias de programação extensa para celebrar o Dia das Crianças, das 9h às 20h. Entre as atividades estão passeio cultural, um tour histórico pelo bairro, e palestra sobre o Bicentenário da Independência.

A organização do evento é da Literarte – Associação Internacional de Escritores e Artistas – que juntamente com a Editora Mágico de Oz, que é co-organizadora, preparou uma agenda recheada de atividades.

A programação também conta com a presença de diversos autores convidados para tardes de autógrafos; gincanas de escolas municipais da região; oficinas criativas; apresentações circense e musical; contação de história; feira literária; palestras; workshop; concurso; premiações; além do Geek Anime Literarte – maior encontro k-pop da Região dos Lagos.

Confira a programação completa:

Sábado (8)

9h – Abertura

10h30 – Palestra “As consequências da negligência paterna”, ministrada pela Carla Aguiar e voltada para pais e educadores;

14h – Contação de histórias com a escritora Aline Matos;

15h – Contação de histórias: A lagarta medrosa, por Tina Santos, voltada para o público infantil;

16h30 – Contação de histórias: De onde eu vim?, por Carla Aguiar, para infanto-juvenil

17h – Inauguração da galeria dos imortais

17h30 – Entrega da premiação Literarte Kids

19h – Encerramento

Domingo (9)

10h30 – Passeio cultural – tour histórico pelo bairro da Passagem- com Izabelle Valladares.

13h – Reabertura da Feira

16h – Apresentação de mágicos

17h – Roda de bate-papo de autores com a temática “A evolução do marketing digital na literatura”

18h – Entrega premiação Literarte Kids

19h – Apresentação musical com Cinthya Porto e sua sanfoninha encantada

20h – Encerramento

Segunda-feira (10)

9h – Abertura com homenagem da Escola Wanda Roque à patronesse da Feira, Isis Berlinck Renault;

10h – Animação com Dado Mágico com apresentação Leandro Pinheiro;

14h – Workshop “Como se dar bem em redação no Enem”, metodologia desenvolvida por Ana Irene de Meneses G de Freitas, voltada para adolescentes e educadores

15h – Leitura dramatizada “Crônicas de Tartan” com a equipe Literarte para o público infanto-juvenil;

15h30 – Animação com Dado Mágico – apresentação Leandro Pinheiro e distribuição de livros e brindes;

16h – Bate-papo “Empatia: a arte do bem viver”, com Márcia Nascimento

18h – Palestra Bicentenário da Independência, com Izabelle Valladares

Terça-feira (11)

9h – Visitação de escolas – Animação com Dado Mágico, com apresentação Leandro Pinheiro;

10h – Quiz de perguntas e respostas, com premiação e apresentação Leandro Pinheiro;

14h – Contação de histórias com Jaqueline Brum

15h- Apresentações circenses;

15h30 – Animação com Dado Mágico, com apresentação Leandro Pinheiro;

16h – Quiz de perguntas e respostas, com premiação

17h – Sarau poético com organização de Sol Figueiredo

Quarta-feira (12)