Búzios recolhe mais de 350 kg de resíduos no Dia Mundial da Limpeza 

A cidade de Búzios participou neste sábado (17) do “World Cleanup Day 2022”, nas praias do Forno e Azeda. O evento reúne 191 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta. A iniciativa foi coordenada pelas secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo e Turismo.

As ações no World Clean Up Day reuniram duas equipes em cada praia, ambas compostas de servidores municipais e atores da sociedade civil engajados na causa ambiental, convergindo esforços para potencializar e otimizar a preservação ambiental na cidade. Mais de 350 kg de lixo e microlixo foram recolhidos nos locais, menos 350 kg de resíduos como garrafas plásticas, latinhas de refrigerantes, garrafas long neck, canudinho de plástico e tampinha de garrafa, entre outros tipos de resíduos na natureza.

Através da concretização do Clean Up Day, simultaneamente nas praias do Forno e Azeda, no dia internacional de limpeza de Rios e Praias, a cidade segue consolidando sua marca no cenário ambiental internacional, concretizando-se como referência em gestão de meio ambiente, de manejo de praias e ambientes sensíveis, além explicitar e concretizar iniciativas pioneiras de acessibilidade para PNE’s.

O “World Cleanup Day 2022” em Búzios contou com apoio das secretarias de Segurança e Ordem Pública, Serviço Público, Cultura, Organizações da Sociedade Civil e voluntários.