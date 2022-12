Cabo Frio abre cadastro de vacinação contra a Covid-19 para menores de três anos sem comorbidades

Buscando ampliar a imunização e o cuidado com a população, a Prefeitura de Cabo Frio está realizando o cadastro de crianças de seis meses a menores de três anos para a vacinação contra a covid-19. Essa etapa de imunização engloba crianças, dessa faixa etária, com ou sem comorbidades.

O cadastro deve ser feito na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próxima da residência da pessoa. No ato, o morador deve apresentar o nome completo, CPF, número do cartão do SUS e número de telefone para contato. A Secretaria de Saúde reforça a importância do atendimento telefônico e do comparecimento no dia e hora marcados.

De acordo com a nota técnica 114/2022 – DEIDT/SVS/MS da Secretaria Estadual de Saúde, o esquema de vacinação será composto de três doses. As duas doses iniciais serão administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose com, pelo menos, oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

A logística proposta pela Secretaria de Saúde de Cabo Frio tem o objetivo de evitar perdas do insumo devido às poucas doses recebidas pelo Governo do Estado, além da procura gradual pela vacinação.