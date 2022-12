Novo cemitério de São Pedro da Aldeia será inaugurado nesta quinta

Nesta quinta-feira (08/12), a Prefeitura de São Pedro da Aldeia inaugura o novo Cemitério Municipal Jardim Park da Saudade, no bairro Retiro. O novo cemitério é uma demanda urgente da população e um dos principais compromissos do prefeito Fábio do Pastel. Nesta primeira fase o cemitério contará com dois módulos de 126 lóculos (gavetas) verticais em cada, totalizando 252 lóculos (gavetas).

O espaço vai garantir que os aldeenses consigam sepultar os seus entes queridos de maneira digna, prestando assim as últimas homenagens. Nesta primeira fase, de forma emergencial, foram feitos o cercamento (muro) e as primeiras gavetas de sepultamento. Com a conclusão total da obra, o cemitério contará com quatro capelas climatizadas, capela ecumênica, estacionamento, banheiros e toda infraestrutura necessária, e serão construídos mais 1242 lóculos (gavetas) e 96 lóculos (gavetas) infantis, totalizando 1590 lóculos (gavetas).

O cemitério atual tem mais de 400 anos e não acompanhou o crescimento da cidade. Ficou anos sem receber manutenção e ampliações. Tudo isso agravado pelo grande aumento do número de mortes registrado no período de dois anos da pandemia da Covid-19.

O prefeito Fábio do Pastel acredita que o local levará dignidade para a população aldeense. “Entregamos esta primeira fase com muito orgulho desta obra que representa dignidade para as famílias aldeenses”, disse Fábio.

A secretaria de Meio Ambiente e Pesca, afirma que o cemitério está dentro dos padrões exigidos pela lei ambiental. E que a concepção é de um cemitério vertical, por gaveta, onde o índice de contaminação do solo é zero. O monitoramento do solo vai ser constante.

Raimundo Teixeira, secretário de Serviços Públicos, enfatiza que o cemitério vai trazer dignidade ao cidadão aldeense. “Entregamos esta primeira fase de forma emergencial para atender a demanda e dar dignidade à população aldeense”, falou.