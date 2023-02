Cabo Frio celebra a Rainha do Mar, nesta quinta-feira com evento no Canto do Forte

O canto da Praia do Forte, em Cabo Frio, vai receber nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, mais uma edição do evento “Presente às Águas”, em homenagem à Iemanjá, divindade do panteão africano, muito popular em todo o Brasil, e cultuada nas religiões Umbanda e Candomblé. Esta é a 17ª edição do evento realizado pelo Asé Parque São Jorge, em parceria com a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Geral de Promoção da Igualdade Racial.

Ao todo, seis terreiros vão oficialmente participar do evento: Asé Parque São Jorge/ Tenda de Umbanda Caboclo Sultão das Matas, Ilê Asé Omo Ode Igbo, Tenda Espírita Cabloco Sereno, Ilê Olufon Deíy, Associação Umbandista Cantinho da Oxum, Centro Espírita Umbandista Axé e Caridade. O objetivo da celebração é homenagear o Orixá Iemanjá, também conhecida como Rainha do Mar, que no sincretismo religioso corresponde à Nossa Senhora dos Navegantes

A tradição da festa começou no ano de 1923, na Bahia, quando um grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes para a “mãe das águas”. Nesta época os peixes estavam escassos no mar. Todos os anos, os pescadores pedem a Iemanjá que lhes dê fartura de peixes e um mar tranquilo. Desde então, celebrações são realizadas em todo o país.

Em Cabo Frio, a programação vai começar às 9h40, com a saída da carreata do Asé Parque São Jorge, que fica no Jardim Esperança, em direção ao Canto do Forte. A previsão é que o cortejo, levando a imagem de Iemanjá, chegue à praia às 11h. Ao meio-dia, serão iniciadas as atividades culturais, como apresentação de capoeira, samba de roda, Jongo e ritmos sacros do Candomblé.

Pela programação, às 15h, será celebrada a missa campal em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, pela Igreja Católica Brasileira. Às 15h30, será ministrada palestra sobre Intolerância Religiosa. Às 16h, será a vez das homenagens dos terreiros de Umbanda. Já às 16h40, será realizado o Xirê, momento em que os terreiros de Candomblé, apresentarão as danças e toques em homenagem à Iemanjá. Em seguida, às 17h30, será a saída do presente, que será entregue às águas. Às 18h, será a apresentação do grupo Samba das Matas e o encerramento do evento.

O coordenador geral de Promoção da Igualdade Racial, Manoel Justino, destaca que, neste ano, o projeto do “Presente às Águas”, que há anos é organizado pelo Asé Parque São Jorge, está sendo ampliado, com a participação de outros terreiros.

“O Asé Parque São Jorge vem tradicionalmente realizando o evento durante todas essas edições. Neste ano, a Coordenadoria de Igualdade Racial entra com o papel ampliador do ‘Presente às Águas’, junto às comunidades de terreiro do município, tanto com os terreiros que já vinham realizando o evento, e agora com outras comunidades de matriz africana. Nossa perspectiva é ampliar o projeto, promovendo junto ao ato religioso um Festival de Culinária Africana e Afro-brasileira. Por essa razão estamos unindo forças para tornar este evento num grande acontecimento”, afirma Manoel Justino.

PROGRAMAÇÃO

9h40: a saída da carreata do Asé Parque São Jorge, que fica no Jardim Esperança, em direção ao Canto do Forte.

11h: chegada do cortejo, levando a imagem de Iemanjá, chegue à praia.

12h: início das atividades culturais, como apresentação de capoeira, samba de roda, jongo e ritmos sacros do Candomblé.

15h; missa campal em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, pela Igreja Católica Brasileira.

15h30: palestra sobre Intolerância Religiosa.

16h: Homenagens dos terreiros de Umbanda.

16h40: Xirê, momento em que os terreiros de Candomblé, apresentarão as danças e toques em homenagem à Iemanjá.

17h30: saída do presente, que será entregue às águas.

18h: apresentação do grupo Samba das Matas e o encerramento do evento.





