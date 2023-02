O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 31

Cabo Frio

O presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha, revisou para baixo a expectativa de ocupação média dos Hotéis e pousadas para o Carnaval.

A menos de vinte dias da folia, as reservas apontam para uma ocupação de 50% com expectativa de chegar, pelo menos, a 70% que, de acordo com Carlos Cunha, é a média que os meios de hospedagem da cidade aitingiu nos últimos cinco anos.

Búzios

O Juiz de Búzios, Raphael Baddini de Queiroz, anulou a eleição da mesa diretora da Câmara de Búzios reelegeu o vereador Rafael Aguiar e, em decisão liminar determinou a realização de nova eleição no prazo de trinta dias. Rafael Aguiar não deixa a presidência, já que o magistrado apesar de ter determinado o afastamento dos integrantes da mesa eleitos em maio do ano passado, prorroga por trinta dias o mandato dos integrantes da Mesa Diretora eleita para o 1 biênio até a realização da nova eleição. O juiz determina multa de cinco mil Reais por dia de descumprimento da decisão para cada membro da mesa: o presidente Rafael Aguiar; o Vice Josué Pereira dos Santos; o primeiro Secretário Victor de Almeida dos Santos e o segundo Secretário João Carlos Souza dos Anjos. A decisão cabe recurso.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, visitou nesta terça-feira (31), as obras do Posto de Saúde, Hermes Barcelos, que deve ser inaugurado até o final de fevereiro. Como era dia de visitação passou no Centro Cultural e foi para Figueira, ver a obra do Pronto Socorro, 24h que bater a laje nesta quarta-feira (01) de fevereiro. Haja disposição.

Araruama

Segundo informações, o clima na Câmara de Araruama é de tranquilidade desde da chegada do novo presidente, Nelsinho do Som. O moço da caneta azul já deu uma segurada nos deferimentos. Já o Tio Rui está sumido desde que encontrou a fechadura do gabinete trocada.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que após o Carnaval a oposição vai começar a discutir o município. Os mais otimistas acreditam que Bia de Guga e o ex-prefeito, Cláudio Chumbinho, vão sentar a mesa. Então tá…

Iguaba Grande

O cantor Diogo Nogueira e a bateria da Estação Primeira de Mangueira são as grandes atrações do carnaval de Iguaba. A programação foi divulgada ontem. Serão seis dias de shows no espaço de eventos da Praça da Estação. A idade terá ainda desfile dos blocos, Carnaval da Família e CarnaPier. A Bateria da Mangueira abre a programação, e atrás da Verde e Rosa só não vai quem já morreu. O show acontece na quinta-feira, dia 16, a meia-noite e meia. O cantor Di Marinho faz o show de abertura, às dez da noite. Diogo Nogueira é a atração de sexta-feira. O show de abertura fica por conta da cantora Raylane Mendes. No sábado Herick Almeida e Michele Rosa são as atrações. No domingo se apresentam André Viana e Thiago Mastra. A segunda- feira será animada por Thiago DJ e Rabuja e a Terça -Feira Gorda tem show de Mike Moreno e Sandro Martins.