Neste sábado, das 10h às 15h, na Praia da Vila, terá uma ação de educação e sensibilização ambiental.

Realizada em parceria com o Projeto Albatroz, a ação abordará o trabalho de conservação dos albatrozes e de aves marinhas, além do problema com resíduos nas águas.

