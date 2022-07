Cabo Frio começa a aplicar a segunda dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais

Cabo Frio inicia nesta sexta-feira (29) a aplicação da segunda dose de reforço para a população de 18 anos ou mais. De acordo com o ofício circular Nº 132/2022, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta-feira (28), a segunda dose de reforço deve ser aplicada em pessoas que receberam as demais doses há pelo menos quatro meses.

A imunização poderá ser feita com dose da vacina de plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), conforme disponibilidade. Para se vacinar, o cidadão deve comparecer a uma das unidades de saúde que fazem a vacinação contra a covid-19, portando o comprovante de vacinação das doses anteriores, o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS.

DOSES CONTRA A COVID-19

Quem ainda não recebeu a primeira ou segunda dose da vacina contra a covid-19, pode se dirigir às unidades de saúde que estão aplicando o imunizante. A segunda dose está liberada para toda a população acima de cinco anos de idade. Já a dose de reforço (terceira dose) é aplicada somente em pessoas acima de 12 anos que tenham se imunizado com as duas doses há mais de quatro meses. O intervalo entre as aplicações da vacina contra a covid-19, para a dose de reforço é de quatro meses. As pessoas de 18 a 59 anos com alto grau imunossupressão, que já receberam as três doses da vacina, devem receber a quarta aplicação.

ONDE VACINAR ADULTOS E ADOLESCENTES:

(primeira dose, segunda dose Pfizer e AstraZeneca, dose de reforço para todos os grupos e Janssen)

• de terça a sexta – 9h às 16h30

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Botafogo – Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ONDE VACINAR CRIANÇAS E SEGUNDA DOSE CORONAVAC:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº