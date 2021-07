Cabo Frio começa a entregar hoje kit alimentares para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Cabo Frio começa a entregar os kits alimentares para os alunos da rede municipal nesta sexta-feira (16), desde às 9h.

Na primeira etapa serão contemplados cerca de 8 mil estudantes da Creche e Educação Infantil. Os demais, da Educação Básica (1º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio), receberão os kits na próxima semana.

Para retirar os kits, os pais ou responsáveis deverão acompanhar o cronograma de entrega afixado nas unidades escolares e apresentar documento de identificação com foto. O uso de máscara é obrigatório, assim como a higienização das as mãos com álcool em gel ao entrar na escola. Durante a permanência no local, é preciso manter o distanciamento físico.

Ao todo, incluindo os Kits da Educação Básica, foram adquiridas 31.863 unidades compostas por gêneros alimentícios não perecíveis, por meio de licitação. O orçamento inicial previsto era de R$ 2.988.934,65. Nove empresas participaram do pregão, e o menor valor global apresentado foi de R$ 2.355.000,00, o que significa uma economia de R$ 633,9 mil.

A verba destinada para a compra dos kits é proveniente do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), relativo ao ano de 2020. A verba do PNAE deste ano será destinada à aquisição de merenda para o ano letivo de 2021, conforme a possibilidade de retorno das atividades híbridas, previstas para o mês de agosto deste ano.