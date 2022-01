Cabo Frio: Praça Porto Rocha recebe mais uma Feira do Livro

Os amantes da boa leitura já podem comemorar a chegada de mais uma feira do livro em Cabo Frio. Promovida pela Associação Brasileira do Livro (ABL), com 65 anos de história, a estrutura foi montada nesta sexta-feira (14), na Praça Porto Rocha, no Centro, e fica no local até 11 de fevereiro.

A feira também vai contar com atrações musicais todas as sextas-feiras, e conta com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura. O funcionamento acontece de segunda a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos das 11h às 20h.

No espaço são vendidas obras dos mais variados gêneros, abrangendo desde a linha infantil até livros universitários . Os leitores podem encontrar publicações religiosas, best-sellers, romances, gibis, livros infantis, entre outros, a preços populares, atendendo diferentes públicos e bolsos.

A programação musical desta sexta-feira (14) fica por conta de Vinícius Santa Rosa, a partir das 17h. Na próxima sexta, dia 21, quem comanda a programação é Big Washington, no mesmo horário.

Na última sexta-feira de janeiro (28), Juan Uzer e Bela Guzmão chegam para animar os leitores. No dia 4 de fevereiro é a vez de Ricardo da Silveira levar muita música para o evento, seguido de Vinni Azevedo no dia 11.