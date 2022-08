Cabo Frio: Projeto “Viva o Compositor Brasileiro” tem início nesta sexta na nova Orla do Canal do Itajuru

O público cabo-friense terá mais um fim de semana de muita música, com o início nesta sexta-feira (19), do projeto “Viva o Compositor Brasileiro”, uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O evento tem o apoio dos hotéis Nova Onda e Malibu.

Artistas cabo-frienses e grandes nomes da música brasileira subirão ao palco montado no recém-reformado deck da orla do Canal do Itajuru e da Orla Scliar, para brindar o público com três noites de muito som e diversão.

Nesta sexta (19), às 17h, será realizada a cerimônia de entrega da reforma do deck da orla. A partir das 19h, subirá ao palco o cantor cabo-friense Dio Cavalcanti. Em seguida, às 20h, o show fica a cargo da dupla Kleiton & Kledir, autora de grandes sucessos, como “Deu pra Ti”; “Fonte da Saudade” e “Nem Pensar”.

O evento continua no sábado (20), às 19h, com a apresentação de abertura da cantora e musicista Kéren-Hapuk. Mais tarde, às 20h, é a vez do cantor e músico Yassir Chediak soltar a voz para o público. Por fim, no domingo (21), às 19h, o cantor cabo-friense Ivo Vargas abre os trabalhos no palco, seguido da cantora Isabella Taviani, que vai fazer o encerramento a partir das 20h.

FEIRA CULTURAL

Sucesso em outros eventos e datas festivas, a Feira Cultural, organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, também estará presente nos dias de shows na orla do Canal do Itajuru. Serão 90 artesãos que vão levar o melhor do artesanato local, em barraquinhas montadas próximas ao palco. Os produtos vão desde bijuterias até pinturas, utensílios, costuras, bolsas e acessórios. A Feira Cultural começará a funcionar na sexta-feira (19), das 16h às 22h.

TRÂNSITO

Durante os dias de evento, os agentes da Guarda Civil Municipal vão orientar os motoristas, a fim de otimizar e melhorar o fluxo de veículos na cidade.

Nos dias 19, 20 e 21, o Canal do Itajuru e a Orla Scliar, localizados na rua Marechal Floriano, e a Avenida dos Pescadores, entre os trechos da Travessa Fernandes até a Travessa Nações Unidas, ficarão fechadas a partir das 15h até o fim do evento. Durante esse período, o trânsito será direcionado para a rua Major Belegard e Avenida Assunção.