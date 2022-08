Prefeito de Cabo Frio José Bonifácio assina homologação do concurso público de 2020 

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou a homologação do concurso público de 2020, nesta quinta-feira (18). A assinatura do documento aconteceu juntamente com a sanção da Lei que implanta o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) na administração pública municipal, aprovado pouco antes pelo Poder Legislativo.

Ao assinar a homologação, o prefeito destacou o entendimento entre as partes envolvidas na discussão do novo PCCR, agradecendo aos vereadores; aos sindicatos e ao promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, André Navega.

Ele ressaltou a importância de manter a saúde das contas públicas, para não comprometer os pagamentos dos atuais e dos futuros servidores municipais.

“Garantir a estabilidade financeira do município é o que a gente precisa. Para o servidor ter o salário dele pago dentro do mês; para que depois de um ano, não perca o poder aquisitivo para inflação. São coisas mínimas, mas que são essenciais na vida do servidor”, afirmou.

O último concurso público realizado pela Prefeitura de Cabo Frio aconteceu em 2009 e teve os últimos aprovados chamados somente na atual gestão.

A assinatura da homologação do concurso teve a presença do secretário de Governo, Betinho Araújo, e do chefe de Gabinete, Mirinho Braga, além dos vereadores Vanderson Bento, Davi Souza, Josias da Swell, Alexandra Codeço, Adeir Novaes, Jean da Auto Escola, Thiago Vasconcellos, Rodolfo Machado, Léo Mendes, Luis Geraldo e Oseias Rodrigues Couto.