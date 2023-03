Moradores de Tamoios terão nova linha de ônibus, com tarifa reduzida, a partir desta segunda-feira

Os moradores de Tamoios, a partir desta segunda-feira (6), terão à disposição a primeira linha urbana de ônibus do distrito, que vai cumprir o trajeto Sinagoga X Centro Hípico.

Os passageiros da nova linha vão pagar uma tarifa reduzida de R$ 2,50, enquanto a Prefeitura de Cabo Frio vai completar o valor de R$ 2 à empresa prestadora do serviço de transporte público.

A iniciativa do Governo Municipal está prevista na Lei Municipal Nº 3.647, publicada na edição de 28 de fevereiro do Diário Oficial do Município.

O prefeito José Bonifácio vai participar da viagem inaugural da linha, após uma solenidade que será realizada no Shopping UnaPark, a partir das 9h.