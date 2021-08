Cabo Frio tem inscrições abertas para professores e estudantes de Educação Física

Profissionais e estudantes de Educação Física já podem se inscrever para trabalho ou estágio remunerado no projeto “Container do Esporte”, que começa em Cabo Frio no próximo dia 21.

Realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio, o container ficará na praça do bairro São Cristóvão por dois meses, promovendo cinco modalidades adaptadas para crianças: mini vôlei, mini atletismo, mini tênis, mini badminton e mini handebol. Os interessados devem comparecer na Secretaria Adjunta de Esportes, localizada no Terminal dos Transatlânticos, entre os horários das 9h às 17h, até o próximo dia 20.

Para profissionais formados é obrigatório apresentar CREF e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Para os estudantes, é obrigatório apresentar declaração da faculdade informando matrícula ativa e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Todos também devem apresentar documento de identidade com foto.

No local será entregue um formulário de inscrição, e os selecionados passarão por capacitação entre os dias 23 e 27 de agosto.

O projeto tem patrocínio da ENEL e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro.