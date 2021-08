Saquarema inicia vacinação contra o Covid em adolescentes com comorbidades

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá começar a vacinação dos adolescentes com comorbidades residentes no município. Pessoas de 17 a 12 anos receberão a primeira dose da vacina Pfizer de acordo com as datas abaixo.

Nesta quarta-feira, 18, será a vez dos adolescentes de 17 e 16 anos com comorbidades. Os de 15 e 14 anos serão imunizados na quinta-feira (19). A semana terminará com a vacinação dos adolescentes com comorbidades de 13 e 12 anos, na sexta-feira (20).

A vacinação deste grupo etário ocorre após a conclusão da imunização dos maiores de 18 anos. Assim, seguindo diretrizes da nota tripartite do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Ministério da Saúde, o município priorizará aqueles que possuem comorbidades, atendendo também ao disposto na Lei Federal 14.124, de 10 de março de 2021 (alterada pela Lei 14.190, de 29 de julho de 2021).