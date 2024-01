Cabo Frio tem nova secretária de Turismo

Cabo Frio tem uma nova gestora à frente da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Paolla Martins assumiu o comando da pasta e projeta um trabalho de gestão focada em diálogo e na busca por um Turismo gerador de empregos.

A nomeação da nova secretária foi publicada na quinta-feira (02), no Diário Oficial do município. Formada em contabilidade, a nova secretária exerceu seus trabalhos anteriores na área financeira e Recursos Humanos, além de obter uma vasta experiência na área de eventos, também ligada a área do turismo. Em meio ao verão, a secretária está planejando ações conjuntas para a organização da temporada.

“Estamos assumindo em pleno verão, por isso, não temos tempo a perder. Vamos conversar com as pessoas, criar uma força tarefa e traçar um plano emergencial que minimize possíveis problemas nesse início de temporada. Vamos dialogar com o trade e ouvir, numa cidade como Cabo Frio, turismo é responsabilidade de todos. Não existe política de Turismo sem a participação dos moradores e do conselho, afinal é preciso planejar para que Cabo Frio possa oferecer não apenas belas praias e paisagens exuberantes, mas uma experiência inesquecível aos nossos visitantes. Vamos trabalhar em conjunto para garantir que os serviços não entrem em colapso quando a cidade lotar”, disse Paolla.

Com objetivo de promover turismo o ano todo na cidade, Paolla quer uma gestão focada em diálogo e na busca por um Turismo verdadeiramente gerador de empregos, sem abrir mão de uma cidade organizada com regras estabelecidas.

“Nada será feito sem ouvir as pessoas que estão na ponta das demandas, para isso precisamos conversar com todos os setores já nessas primeiras semanas que separam o Réveillon do Carnaval, quando a cidade novamente estará lotada. Calendário turístico, feiras e tudo mais serão discutidos a partir de março para garantir o turismo o ano inteiro, agora, o foco é a temporada. Nosso objetivo é garantir que turistas e moradores, de ambos os distritos, tenham à disposição os melhores serviços. Para isso temos que ter uma cidade organizada onde a regras estejam estabelecidas e sejam respeitadas. Queremos que o morador veja o turismo realmente como uma indústria capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento”, finalizou.