Cabo Frio terá novo mutirão de vacinação contra a Covid-19 no dia 26 de março 

Com objetivo de incentivar a imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Cabo Frio vai promover mais um um mutirão de vacinação contra a covid-19 no dia 26 de março, último sábado do mês. Dez unidades de saúde irão funcionar das 8h às 16h. Toda a população acima de 5 anos de idade pode aproveitar para colocar o esquema vacinal em dia.

“Ao realizar um sábado de atendimento, nós reforçamos ainda mais que a importância de que população se vacine para conseguirmos, em conjunto, garantir a queda dos casos. Por isso, em nome do município, convoco todos a se vacinarem e completarem o ciclo vacinal”, afirma a secretária de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A VACINAÇÃO

Para receber a vacina, todos precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. A carteira de vacinação é obrigatória somente para quem vai tomar a segunda dose, ou dose de reforço.

Quem tem alto grau de imunossupressão deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

No ato da vacinação das crianças de 5 a 11 anos é necessário a presença do responsável ou a apresentação de um termo de consentimento assinado. O responsável da criança deve apresentar o documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e levar a caderneta de vacinação da criança para mostrar ao profissional de saúde.

Quem tem deficiência permanente ou comorbidade deve apresentar ainda cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares.

Para a primeira dose, os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Para quem vai tomar a segunda dose, um alerta: caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, basta comparecer ao posto no próximo dia útil.

CONFIRA OS POSTOS DE SAÚDE QUE FUNCIONARÃO NO DIA 26 DE MARÇO:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela, s/nº, bairro Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº