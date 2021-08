Câmara de Cabo Frio homenageia Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus

Nesta quarta-feira (18), a Câmara Municipal de Cabo Frio homenageia o Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus pelos 100 anos de existência, marcados por relevantes serviços prestados ao Município.

A Moção de Aplausos 03/2021 foi proposta pelo vereador Luís Geraldo e já aprovada em sessão ordinária.

Em 18 de agosto de 1921, as Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus chegaram a Cabo Frio, com a intenção de abrir um externato para crianças de ambos os sexos. Assim surgiu mais uma casa da Congregação que teve como superiora a Madre Maria Teresa de Jesus e mais quatro companheiras de fundação: Irmã Maria Angélica, Irmã Maria do Carmo, Irmã Maria de São Leonardo e Irmã Maria Felicidade.

Instalaram-se numa casa da Avenida Assunção e lecionaram, durante algum tempo, numa parte do fórum da cidade. Em 1926, com a ajuda da população local, as irmãs inauguraram um prédio na Avenida Nilo Peçanha, onde até hoje a escola está instalada.

Desde então, a instituição segue a missão de educar seguindo os valores cristãos e de São Francisco de Assis. Baseado no lema “Fé, Ciência e Ação”, busca contribuir para o desenvolvimento do ser humano em todas as dimensões, como cognitiva, ética, social, política, espiritual e física, preparando o indivíduo para a integração no ambiente escolar, na família e sociedade.