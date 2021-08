Guardas conseguem conter pitbull que estava atacando nas ruas de São Pedro da Aldeia

Guardas Municipais de São Pedro da Aldeia, quando em deslocamento para uma ocorrência de trânsito, nesta quinta-feira, dia 18, foram acionados por munícipe sobre cão da raça pitbull, que estava solto nas ruas paralelas do Centro.

Segundo relatos, o pitbull teria atacado três cães, onde um morreu, e teria avançando sobre pessoas e carros.

Acionado o CBMERJ e o Grupamento Ambiental, foi feito o acompanhamento do animal, da Rua Camerindo Santos, onde foi evitado que outro cão fosse vitimado pelo animal, através da atuação de guarda municipal, até a rua Francisco Santos Silva, onde, encurralado o animal, foi obtido apoio de moradora para colocar o animal para dentro de sua área externa, até a chegada de apoio para prender e encaminhar o animal para cuidados médicos, visto ele estar bastante ferido na face, pelos ataques realizados anteriormente.

Em nenhum momento houve agressão ao animal, preservando munícipes e salvaguardando vidas.

Com a chegada de bombeiros do CBMERJ, foi feito o controle do animal com “cambão”, logo após também a chegada do Grupamento Ambiental para remoção do animal a lugar apropriado.

A Guarda Municipal agradece ao senhor Valter pelo apoio e por ter o cuidado de acionar a guarnição para esse perigo, como também à moradora da residência que nos permitiu usar de seu espaço para guarda do animal até sua remoção.