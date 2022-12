Campeonato Carioca de Free Fire acontece nesta quarta-feira em Búzios 

O Campeonato Carioca de Free Fire, etapa Búzios será realizado nesta quarta-feira (28) pela Federação Fluminense de Desportos Eletrônicos com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo. As competições serão na Praça do Inefi, no bairro da Rasa, das 10h às 20h.

O evento terá diversas ações, como: game XP retrô (com a utilização de consoles antigos), museu do Gamer (história dos games), arena FIFA com experiência do futebol virtual, arena de E-sports com a parte competitiva, arena geek com a presença de cosplays e também a parte do Tiktok mania. Todos terão a oportunidade de ser um jogador profissional de E-sports.

Os interessados devem entrar em contato com Lucas Guimarães, através do telefone (22) 99712-8632 para realizar a inscrição.