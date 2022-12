O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 28

Iguaba Grande

A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda de Iguaba Grande, divulgou nesta a lista de aprovados no Projeto Cidadão Participativo para o ano que vem. Os aprovados precisarão comparecer à aula inaugural, que acontecerá no dia 9 de janeiro, em um local que ainda vai ser divulgado. As atividades práticas só vão começar em Abril, após a capacitação que ocorrerá em janeiro. Foram disponibilizadas 100 novas vagas para jovens de 16 a 24 anos, moradores de Iguaba Grande. O objetivo do projeto é incentivar os primeiros passos no mercado de trabalho, no qual passarão por três meses de capacitação e depois atuarão nos setores da prefeitura e fórum, recebendo um auxílio financeiro mensal no valor de meio salário mínimo, durante nove meses. A lista completa está no site da prefeitura de Iguaba.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia terá ponto facultativo nesta sexta-feira, antevéspera do feriado nacional de 1o de janeiro, comemoração do Ano Novo. Os serviços essenciais e emergenciais, como saúde e segurança, obedecerão às escalas programadas previamente por cada setor. A exceção é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que, devido à natureza do trabalho realizado, continuará atuando normalmente na sexta-feira.

Cabo Frio

A cidade de Cabo Frio deve receber cerca de 600 mil visitantes neste fim de ano, com 95% de ocupação da rede hoteleira do município. O número de visitantes é 25% menor que o mesmo período em 2021, quando 800 mil pessoas passaram pela cidade. A queda está atribuída ao tempo reduzido que o público terá para curtir, já que dia 1o de janeiro cairá em um domingo, e muitas pessoas voltam ao trabalho na segunda-feira, dia 2 de janeiro.

Arraial do Cabo

O coordenador de Eventos de Arraial do Cabo, Max Magalhães, falou em entrevista, na manhã desta quarta-feira (28), que este ano não haverá shows com artistas renomados na virada de ano. A opção do prefeito foi para evitar uma super lotação no município, causando transtornos para os municípis. Apenas DJs residentes estarão tocando no município.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o vereador Dida Gabarito está de casamento marcado e já teria convidado o prefeito Alexandre Martins para padrinho. Segundo os fofoqueiros de plantão, Gabarito só está preocupado com o vereador Lorran, afastado da Câmara. É que se Lorran voltar, ele sai da cadeira.

Araruama

Hoje a Prefeita de Araruama esteve prestigiando a festa de confraternização organizada para pessoas em situação de rua, no Centro Pop. “Na oportunidade falei sobre nosso projeto Sitio Uma Nova Vida, que em breve estaremos inaugurando, onde essas pessoas além de morar vão produzir. Tudo que produzirem vão comercializar no próprio sítio na loja construída na entrada”, disse Lívia.