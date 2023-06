Cantor Fernandinho se apresenta em Cabo Frio nesta sexta-feira

By

Falta muito pouco para um dos maiores nomes da música gospel brasileira se apresentar em Cabo Frio. O cantor Fernandinho vai subir ao palco montado na Praça de São Cristóvão, nesta sexta-feira (16), a partir das 20h, para cantar seus maiores sucessos, como “Todas as Coisas”, “Uma Nova História”, “Nada Além do Sangue”, “Grandes Coisas”, “Yeshua” e “Galileu”.

A apresentação é gratuita, portanto, uma grande oportunidade de reunir os familiares e amigos para uma noite de muita música e emoção. Para deixar a plateia no clima, o show de abertura vai ficar a cargo da banda local Ministério Union, que vai subir ao palco às 19h. A realização do evento é da Prefeitura de Cabo Frio.

Um dos artistas mais bem sucedidos no universo da música cristã contemporânea nacional, Fernandinho iniciou a carreira em 2001, ao lançar o álbum “Formoso És”. Três anos depois, com o trabalho ao vivo “Faz Chover”, pelo qual recebeu cinco indicações ao Troféu Talento no ano de 2005.

Ao todo, em 22 anos de carreira, o cantor e músico nascido em Aracaju, no Sergipe, lançou 15 álbuns de estúdio, sendo dez trabalhos ao vivo, com oito DVDs gravados. Uma carreira de sucesso que arrasta multidões, como a que promete lotar e cantar com Fernandinho na Praça de São Cristóvão.