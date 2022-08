“Casa da Mulher Buziana” terá sede inaugurada na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, realizará na próxima segunda-feira (22), às 17h, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, lote 70, próximo ao Cruzeiro no bairro da Rasa, a inauguração da sede da “Casa da Mulher Buziana”.

O ambiente foi projetado e estruturado para atender as moradoras da cidade com faixa etária a partir dos 16 anos e contará com a prestação de diversos serviços voltados para o público feminino.

O objetivo do espaço é oferecer cursos livres e de capacitação profissional, oficinas, rodas de conversa e reflexão, além de atender as mulheres em situação de violência com o suporte de uma equipe de assistente social, psicóloga e advogada.

“A Casa da Mulher Buziana” terá o horário de funcionamento de segunda à sexta-feira das 08h às 17h e faz parte do projeto da secretaria da Mulher que é pautado em realizar ações de empoderamento e crescimento da mulher.