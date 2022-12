Casa do Noel em Arraial do Cabo está de portas abertas

Papai Noel decidiu sair de férias antes do grande dia e aproveitar as praias de Arraial do Cabo! O bom velhinho agora tem uma casa na Praça de Monte Alto e uma na Praça do Cova, e ambas estão de portas abertas para moradores e turistas conhecerem.

A inauguração aconteceu na noite de ontem (8). Buggys decorados desfilaram pela cidade, ajudando a levar o Papai Noel até a Praça do Cova. Em Monte Alto, o bom velhinho abriu as portas oficialmente da casa e recebeu famílias inteiras para registrar esse momento tão especial.

Falando em registrar, as duas casas contam com uma equipe que auxilia o bom velhinho na produção de uma foto. Essa lembrança você pode levar impressa, de forma gratuita, pra casa.

Visite! O Papai Noel fica até o dia 23 na casa de Monte Alto e na Praça do Cova, de terça-feira a domingo, sendo terça, quarta e quinta-feira, das 18h30 às 22h, e sexta, sábado e domingo, das 18h às 23h.

Além das Casas, diversos pontos turísticos da cidade foram decorados para o Natal. Leve sua família para conhecer ‘Arraial Brilho de Natal’ e encante-se com a magia dessa data tão iluminada.